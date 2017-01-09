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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

– Örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı adliyeye sevk edildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:20

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kentteki okullarının 16 hissedarı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY’ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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