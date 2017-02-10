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10 Şubat 2017 Cuma

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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

– Gözaltına alınan emekli 6 polisten 4’ü tutuklandı

10 Şubat 2017 Cuma, 17:55

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli 6 polisten 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan emekli polisler M.D, İ.K, E.E, İ.A, A.A. ve S.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, S.K. ve M.D. tutuklandı. A.A. ile E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dün ByLock kullandıkları iddiasıyla emekli polisler M.D, İ.K, E.E, İ.A, A.A. ve S.K. gözaltına alınmıştı.

Bylock fetö Kırıkkale

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