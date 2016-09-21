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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

– Hakkında tutuklama kararı bulunan kişi, sahte pasaport ve yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

21 Eylül 2016 Çarşamba, 13:05
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan kişi, sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında tutuklama kararı bulunan Hasan Hüseyin P’yi, sahte pasaport ve yüklü miktarda parayla Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçmek istediği sırada yakaladı.

Gözaltına alınarak Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve FETÖ’nün mütevelli heyeti üyesi olduğu belirtilen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde borçlarının olduğunu ve yanındaki parayla borcunu ödeyeceğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması Kırıkkale

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