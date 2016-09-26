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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

26 Eylül 2016 Pazartesi, 23:38
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale, Ankara, Aksaray ve Nevşehir’de 34 üniversite çalışanı hakkında verilen gözaltı kararının ardından 30 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kadın akademisyenden 3’ü emniyetten 4’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FETÖ/PDY soruşturması Kırıkkale

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