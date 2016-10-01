Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 24 üniversite personelinden 4’ü tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale, Ankara, Aksaray ve Nevşehir’de gözaltına alınan 24 üniversite personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yakup G., Hasan Y., Fatih Sultan B. ile Bayram G. tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından 14’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Eylül’de Kırıkkale, Ankara, Aksaray ve Nevşehir’de 34 üniversite çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 31 kişi yakalanmıştı. Daha önce emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kadın akademisyenden 3’ü emniyetten 4’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.