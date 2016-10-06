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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

– Hakkında tutuklama kararı bulunan zanlı, sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken Artvin’in Hopa ilçesinde yakalandı

06 Ekim 2016 Perşembe, 14:00
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan kişi, sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken Artvin’in Hopa ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında tutuklama kararı bulunan Fatih Sarı’yı, sahte pasaportla Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçmek istediği sırada yakaladı.

Gözaltına alınarak Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Sarı’nın, FETÖ’nün il yöneticilerinden ve mütevelli heyeti üyelerinden olduğu öğrenildi.

fetullahçı terör örgütü Kırıkkale

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