Kırıkkale'den kısa kısa

KIRIKKALE (AA) – Bahşili ilçesinde Su Sanitasyonu Çalışma Programı kapsamında eğitim verildi.

Belediye Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde konuşan Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Dilek Aykutlu, sağlıklı suyun renksiz, kokusuz, berrak ve sağlığa zarar verebilecek mikrobiyolojik ve kimyasal kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun ve yeterli miktarda içeren su olduğunu söyledi.

Güvenli suyun ise sağlığa zarar verebilecek kirleticilerden arındırılmış olması gerektiğini anlatan Aykutlu, şöyle konuştu:

“Dünya Sağlık Örgütüne göre, içme sularının klorlanması işleminin yaygınlaşması halk sağlığı alanındaki en önemli gelişmelerden birisi. Halen mevcut alternatifleri arasında en güvenilir dezenfeksiyon yöntemdir. Bu nedenle ilçe merkezinde ve köylerde su depolarının hem temizliğinin hem de klorlama işlemlerinin düzenli yapılması gerekiyor. İlçede 5 köyün ve merkez ilçe depolarının yeni olduğu buralarda su debisi ile ilgili sorun yaşandığı şikayetini alıyoruz.”

Genel olarak sulardan geçen hastalıklar, depoların temizliği, aylık kontrolleri konularında da sunumun yapıldığı eğitime, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bilgiç ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

– Yahşihan’da kaçak sigara ele geçirildi

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi Üst Geçidi altında yaptıkları yol kontrolü sırasında ihbar üzerine özel bir kargo şirketine ait kamyonu durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, bin 570 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İşlemlerin ardından gümrük kaçağı sigaraların jandarma ve zabıta ekiplerince imha edildiği belirtildi.