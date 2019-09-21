Kırıkkale'den kısa kısa

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde aşure etkinliği düzenlendi.

Karakeçili Belediyesi tarafından hazırlanan aşure, ilçe merkezinde vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Müslümanlar için muharrem ayı ve aşurenin önemli yeri olduğunu söyledi.

Muharrem ayı vesilesiyle belediye olarak vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Aydemir, birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda kardeşçe yaşadıklarını belirtti.

– Bahşılı

Bahşılı Belediyesince de muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Hüseyin Onbaşı Camisi yanındaki etkinlikte, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, vatandaşlara aşure ikram etti.

Tekin, muharrem ayının Müslümanlar için çok önemli bir ay olduğunu belirterek, ilçe halkıyla kaynaşmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, etkinliğe katılan vatandaşlara da teşekkür etti.