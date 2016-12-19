Kırıkkalegücü Spor Kulübü 2016 Yılın Spor İnsanları Ödül Töreni

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkalegücü Spor Kulübü 11. Geleneksel “Mehmet Can Öztürk” Ulusal Yılın Spor İnsanları ödül töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde yılın büyükşehir belediye başkanı ödülünü alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, yaptığı konuşmada, bu ödüllerin maddi değerinin olmadığını ancak Hatay’dan Kırıkkale’ye gelmenin kendisi için manevi değeri olduğunu söyledi.

Bu ödülü spora gönül vermiş tüm belediye başkanları adına aldığını vurgulayan Savaş, “İnsanlar belediye başkanı deyince altyapıyla, üstyapıyla uğraşsın, her tarafı park yapsın, diğer tarafları bıraksın, hiçbir şey yapmasın diye düşünüyor. Ancak belediye başkanları sadece bu işi yapmaz, kanaat önderi olarak çocuklarımıza, gençlerimize hayatı öğretecek eğitim, kültür ve sporda örnek teşkil edecek tesisleri yapması ve amatör branşlara her anlamda destek vermesi lazım. Hatay’ın bütün amatör kulüplerine gücümüz yettiğince destek veriyoruz.” diye konuştu.

Yılın spor spikeri dalında ödül alan TRT muhabiri Güven Göktaş ise acılı günler yaşadıklarını yüzündeki gülümsemenin donuk olduğunu söyledi.

Bu ödüle kendisini layık görenlere teşekkür eden Göktaş, Türkiye’nin çok zorlu günlerden geçtiğini ve bu günleri atlatarak çok güzel günlerin geleceğini ifade etti.

Törende, yılın kadın basketbolcusu ödülünü Hırvat oyuncu Antonija Misura Sandric, futbol programı ödülünü TRT Stadyum, kadın spiker dalındaki ödülü Çiğdem Ceylan aldı.

Spor programı dalında Banu Yelkovan ve Bağış Erten, voleybol programı dalında Berna Sezer, spor eğlence programı dalında Fikret Engin ve Murat Özarı ve yılın basketbol programı dalında ise Yiğit Giray ve Erdem Bitik ödüle layık görüldü.