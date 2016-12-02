Kırıkkaleye şehit ateşi düştü

Gürler Mahallesi’nde ikamet eden baba Güngör Mutlu ve anne Hatice Mutlu’ya oğullarının şehadet haberini İl Jandarma Komutanlığı görevlileri verdi. Acı haberi alan şehidin anne ve babası uzun vakit gözyaşı döktüler. sonra oğlunun şehit haberini bölge babası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güngör Mutlu müşahede altına alındı.

Şehit sözleşmeli Er Serbest Mutlu’nun Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi, Doğu caddesindeki baba ocağına boydan badana Türk bayrağı asıldı. Sağlık Durumu ekipleri hazırlanmış bekletiliyor. Bekar olduğu öğrenilen şehit Er Özgürlük Mutlu’nun cenazesinin Hakkari’de düzenlenecek askeri törenin ardındaki memleketi Kırıkkale’ye gönderileceği öğrenildi.