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Kırılan güneş enerjisi panelleri tehlike saçıyor

Bartın’da Kırtepe Mahallesinde yer alan kullanılmayan eski öğretmen evi binasının çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin kırılan camları yoldan geçen yayalar için büyük tehlike talep ediyor.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 07:23
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Bartın’da Kırtepe Mahallesinde yer alan kullanılmayan eski öğretmen evi binasının çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin kırılan camları yoldan geçen yayalar için büyük tehlike talep ediyor. Muhtemel bir rüzgarda çatıdan düşecek olan cam parçalarının ölümcül kazalara davetiye çıkarmadan tedbir alınması gerektiğini gösteren vatandaşlar yetkililerin önlem almasını istedi. Güneş enerjisi panellerinden düşecek bir sırça parçasının bile altında düşmesinin, bina altından her gün geçen yüzlerce insan için büyük tehlike oluşturabileceğini, faciaya davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri, olaya ilgililerin müdahale etmesi gerektiğini anlattılar.

MUSTAFA KURT

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