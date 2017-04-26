Kırım Tatarı çocuklar Kocaeli’nde ‘Çocuk Festivali’ne katıldı

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak Kırım’dan 12 çocuk ve 2 öğretmen katıldı. Kırım Tatarı çocuklar festivalde Kırım’ın yerel dans gösterilerini yaptı, şarkı ve şiir okudu. Çocuklarla birlikte gelen öğretmenleri Cafer Abduveliev ile Lemara Seydametova’da tüm etkinliklere katıldı. Kocaeli’nde Şükrü Arabulucu Ilk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden ve burada Kırım Tatarların geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yapan çocuklar merakla izlendi.

Kırım Tatarı öğrenciler, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Karnaval baştan başa Kocaeli’nde okullarda, alışveriş merkezlerinde dağıtılmış dans gösterileri ve küçük konserler düzenlendi. Hem pikniğe katılan çocuklar sonradan Sekapark Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

“Kırım Tatarı çocuklarımızla ne değin gururlansak yeridir”

Kırım’dan çocukların Kocaeli’ye gelmesini organize eden Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı, Kırım’da zorlama koşullarda yaşamış çocukların kültürlerinde vazgeçmediklerini söyledi. Arabulucu, “Vatanları Kırım’da şiddet koşullar aşağı yaşamış Kırım Tatar Çocukları bütün olumsuzluklara karşın kültürlerinden, sanatlarından vazgeçmiyorlar. Bu özelliklerini defalarca ve zeminde sürdürmeye çabalıyorlar. Nitekim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Milletlerarası Çocuk Festivali’ne de ağırlama üstüne Kocaeli Kırım Tatarları Derneğimizin organizasyonu ile katılıyorlar. Çocuklarımız şenlik etkinlikleri dahilinde Kocaeli’nin ayrı yerlerinde Kırım Tatar ahali danslarından, şarkılarından ve şiirlerinden örnekler verdiler. Büyük alkışlar aldılar. Kırım Tatarı çocuklarımızla ne değin gururlansak yeridir” dedi.