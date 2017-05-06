Kırmızı ışıkta ’birdirbir’

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Göçyolu İmam Hatip Lisesi Yol Kavşağında yürüyen bir grup genç, kırmızı ışığın yanmasını fırsat kasten araçların önünde birdirbir oynamaya başladı. Trafikteki vasıta sürücüleri ise gençleri görünce bir zaman şaşma yaşadı. Yoldan geçen vatandaşların da izlediği gençlerin birdirbir oyunu araçlara yeşil ışık yanana değin sürdü.

Gençler, yeşil ışık yanması ile birlikte sürücülerin kornaya basması üzerine dağıldı. Gençlerin dağılması ile birlikte trafik adi akışına döndü.

Emre Bozdemir