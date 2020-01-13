“Kırmızı şapkalı” kadın hareket memuru yolcuları sevdiklerine kavuşturuyor
ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Demir yolu kenti Eskişehir'de 10 yıldır çalışan, ülkenin sayılı kadın hareket memurlarından Fadime Döngel, karşıladığı trenlerden inen insanların kavuşmasından mutlu oluyor.
Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümünden 2009 yılında mezun olan 29 yaşındaki Fadime Döngel, 10 sene önce Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde Haydarpaşa Garı'nda hareket memuru olarak göreve başladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dönem çalışan Döngel, 5 yıldır da Eskişehir'de görevini sürdürüyor. Döngel, kırmızı şapkası ve elindeki diskiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.
Soğuk ya da sıcak demeden görevine başarıyla devam eden Döngel, günde karşıladığı ortalama 40 treninin makinistini yol durumu ve güzergahları hakkında bilgilendiriyor. Döngel, yolcuların sevdikleriyle buluşmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyor.
– "Demir yolu sevgim küçük yaşlarda başladı"
Fadime Döngel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir demir yolu kenti olan Eskişehir'de hemen hemen herkesin tren yolculuğunu tercih ettiğini söyledi.
Kendisinin de küçük yaşlarda trenle sıklıkla yolculuk ettiğini belirten Döngel, "Demir yolu sevgim küçük yaşlarda başladı. Seyahat etmeyi seviyorum." dedi.
Günlük 12 saat çalışma süresi içinde ilk işinin trenlerin trafiğine ve yol bilgilerine bakmak olduğunu aktaran Döngel, daha sonra peronlardaki son durum hakkında bilgi edinmek için inceleme yaptığını dile getirdi.
Trenin perona yanaşmasından yaklaşık 30 dakika önce yolculuğu hakkında bilgileri içeren evrakın çıktısını aldığını ifade eden Döngel, şöyle konuştu:
"Peronda treni karşılayıp, evrakını iletip yolculuğuna devam etmesini sağlıyorum. Günde yaklaşık 40 lokomotif, yük ve yolcu treninin hareketiyle ilgileniyorum. Onların güzergahları hakkında makinistlere bilgi verip trafiklerini düzenliyorum. En çok yolcu trenlerini karşılamayı seviyorum çünkü insanları birbirine kavuşturuyoruz. İnsanları kavuşturmak, sevdikleriyle buluşturmak çok güzel."
Fadime Döngel, kadın hareket memuru olmasının insanların dikkatini çektiğini anlattı.
Şapkasının renginin, fark edilmesini sağladığını aktaran Döngel, "Yanıma gelip bana sürekli bakıyorlar. Buna alıştım. Özellikle şapkama herkes ilgi duyuyor." ifadelerini kullandı.
-
İl Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, Başkan Acar'ı ziyaret etti
-
Deneyap atölyelerinin ikinci dönem robotik ve kodlama eğitimleri tamamlandı
-
Pursaklar'da 'Yaren Evi' hizmete açıldı
-
Yenimahalle'de yüzme kurslarına büyük ilgi
-
İLKSAN üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti
-
CHP Karapınar İlçe Başkanı Haydar Karabacak oldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.