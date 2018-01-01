Kırmızı Solucan Gübresi Çalıştayı Kartal’da Gerçekleştirildi

Son yıllarda üretiminin giderek yaygınlaştığı kırmızı solucan gübresi için Kartal’da çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda gübrenin özellikleri, tarımdaki kullanımı anlatılırken ev veya iş yeri ortamında da rahatlıkla üretilebileceği ifade edildi.

“Kırmızı California Solucanından Gübre Üretimi” konusunun ekoloji, ekonomi gibi birçok açıdan ele alındığı Kırmızı Solucan Gübresi Çalıştayı İstanbul Kartal’da gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlediği çalıştaya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, akademisyenler, sektör temsilcileri, biyologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalıştayda kırmızı solucan gübresinin özellikleri, tarımdaki kullanımı ve çevresel faydaları ele alınırken ev veya iş yeri ortamında solucan gübresi üretimi anlatıldı. Dünyada solucan gübresi sektörü ve Türkiye’nin yerinin konuşulduğu çalıştayda katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı. Çalıştay da son yıllarda giderek daha fazla rağbet görmeye başlayan kırmızı solucan gübresinin ev veya iş yeri ortamında da rahatlıkla üretilebileceği ifade edildi. Ayrıca katılımcılara bitkilerin sağlıklı yetişmesini destekleyen besleyici ürünler dağıtıldı.

“Kentleşen topluluklarda organik atıklar çok fazla”

Türkiye’deki toprakların daha verimli hale getirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çalıştayın önemli olduğuna dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, “Konuşmalarda temel nokta şu; Türkiye’deki toprağın organik maddeden yetersiz olduğu peki ne ile yükseltilebilir? Yükseltilebilecek kaynaklar belli, kentleşen topluluklarda organik atıklar çok fazla bunları kırmızı gübre denen bir solucanla organik maddeye dönüşmesi bunun toprakta kullanılması. Güvenilir gıda nedir ve nasıl elde edilir, bir balkonda saksıda güvenilir gıdayı maydanoz veya bir kasada domates, biber üretmenin nasıl olabileceğini Kartal halkımıza anlatmaya çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.

“Her vatandaşımız evde solucan gübresi üretebilir”

Solucan gübresinin ev ortamında üretilebileceğini dile getiren Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. Ersöz Gonca, “Her vatandaşımız her ev hanımımız evde solucan gübresi üretebilir. Bunun için solucanları üreticilerden tedarik ederek bir kutu içerisine solucanla birlikte fermente olmuş bitkisel atıklarını kullanarak kolaylıkla solucanları yetiştirmeleri mümkündür. Tüm tarımsal topraklarımız özellikle on yıllar boyunca kullanılan kimyasal gübreler nedeniyle son derece kirlendi. Organik madde oranı çok düşük seviyelere kadar indi, topraklarımızın verimi düştü. Tüm halkımızın solucan gübresi üretimi konusunda seferber olması beni çok memnun ediyor” diye konuştu.

Ayrıca Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü Vermikompost Solucan Gübresi projesi kapsamında 4 yılda 850 noktada binin üzerinde kişi bilgilendirilirken isteyen vatandaşlara, okullara ve sitelere ücretsiz solucan ve vermikompost sistemi kuruldu.