Kırsalda kaçak elektriğe karşı atlı ekip

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde etkinlik belirten Aras EDAŞ görevlileri, yörede özellikle kış aylarında çoğalan kaçak elektrik kullanımını ve elektrik arızalarını durdurmak nedeniyle çaba veriyor. Doğu Anadolu’daki Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’dan sorumluluk sahibi olan Aras EDAŞ görevlilerince yapılan araştırmada, yörede kaçak elektrik kullanımının bilhassa kış aylarında yoğunlaştığı tespit edildi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, kendilerinin de kaçak elektrik kullanımıyla ilgili her zaman mücadele içinde olduklarını belirterek, kışın denetimleri hızlandırdıklarını dile getirdi.

Akbaş, bunun için atlı ekiplerinin olduğunu açıklama ederek, “Firari elektrik ülkemizin en manâlı sorunlarından birisi. Bölgemizde de yüzde 40 oranında olan firari elektrik sorunu yüzde 30’lara düşürülmüştür. Bu etkin çalışma etkin mücadeleyle olmaktadır. Tabi ancak burada en kayda değer atama vatandaşımıza düşmektedir. Vatandaşlarımız bu konuda sağduyu olurlarsa kaçak elektrikle mücadelede biz daha etkili çalışabiliriz. Gerek ihbarlarla lüzum kendilerinin kullanmamasıyla gerek civarlarında kullananları uyarmasıyla. Teknolojik olarak biz her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Gerek sayaç sistemleri lüzum okuma sistemiyle, ofislerde arkadaşlarımızın yaptıkları analiz sistemiyle firari kullananları saptama ediyoruz. Kaçak elektriğin en büyük zararı şebekelerimize oluyor. Bölgemizde yaşanan elektrik arızalarının bir kısmı kaçak elektrikten kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa

