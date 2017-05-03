Kırşehir Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinden resim sergisi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri, resim sergisi açtı.

Ahi Evran Külliyesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Aile Yaşam Merkezi’nin 2012 yılında açıldığını ve o günden bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Şahinci, sergide 63 yağlı boya resim ve tablonun sergilendiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Öyle ümit ediyorum ki sizler her geçen gün daha güzel eserler ortaya koyacaksınız. Sergilenen resimler, profesyonelce yapılmış, çok kıymetli ve çok değerli eserler. Yağlı boya sergisi Ahi Evran’ın manevi huzurunda 3 gün boyunca açık kalacak. Bu eserleri tüm Kırşehirlileri gezmeye davet ediyorum. Burada ne kadar çok ziyaretçimiz olursa kursiyerlerimiz o kadar mutlu olacaklar ve bir sonraki kursta daha güzel eserler ortaya çıkaracaklardır.”