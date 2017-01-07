Kırşehir AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonu’ndaki toplantıda konuşan İl Başkanı Mustafa Kendirli, yeni anayasa çalışmaların ülkenin geleceği için çok önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye’de siyasi tüm çalışmaların anayasa ile yapıldığını, anayasadaki değişikliğin ise ülkeye büyük katkılar vereceğine dikkati çeken Kendirli, “Mevcut anayasa ülkemize hantallık katıyor, yavaşlatıyor. Anayasa, yapılacak olan değişikliklerle daha hızlı ve sorunsuz çalışacaktır. Referandum yapıldığında ise yüksek bir oy oranı ile anayasa değişimi yapılacağına inanıyorum. Milletimiz anayasadaki aksaklıkları değiştirerek ülke geleceği için önemli bir adım daha atmış olacaktır.” dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Türkiye’nin güçlü bir ülke olması gerektiğini, güçlü Türkiye için milletçe hareket edileceğini söyledi.

İl Danışma Meclisi toplantısına, ilçe belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.