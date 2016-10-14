Kırşehir Ansiklopedisi hazırlıkları sürüyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ansiklopedisini hazırlayan aralarında akademisyenlerin de olduğu heyet, Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan Vali Şentürk, Kırşehir Ansiklopedisinin tamamlandıktan sonra kentin tarihine ışık tutacağını söyledi.

Ansiklopedinin Kırşehir’in tarihini, kültürünü ve tüm yönlerini bir kaynakta toplamak amacıyla hazırlandığını vurgulayan Şentürk, şunları belirtti:

“1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu toprakları Türklere açıldı. Türkmen boyları akın akın Anadolu’ya yerleşti. O günden bugüne kadar geçen bu tarihi belgelemek gerekiyordu. Çok değerli bir eser olan Kırşehir Ansiklopedisi de bu amaçla hazırlanmaktadır. Bu eser, gelecekte Kırşehir’in tarihini, kültürünü, yetiştirmiş olduğu devlet büyüklerini, sanatçılarını yani bütün kahramanlarını ve eserlerini tanıtacak. Ansiklopedi, 19. yüzyıldan bugüne Osmanlı arşivlerindeki belgelerin faydalanılarak hazırlanıyor.”

Ansiklopediyi hazırlayan heyet, yarın bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.