Kırşehir Ansiklopedisi hazırlıkları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ansiklopedisini hazırlayan aralarında akademisyenlerinde olduğu heyet, yapılan çalışmaları paylaştı.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan heyet başkanı Prof. Dr. İlhan Şahin, Kırşehir’in tarihini, kültürünü ve tüm yaşamsal yönlerini bir kaynakta toplamak amacıyla başlatılan projenin devam ettiğini söyledi.

Hazırlanacak ansiklopedinin önemine değinen Şahin, şöyle konuştu:

“Kırşehir Ansiklopedisi tamamlandığında sadece Anadolu’nun değil, bütün İslam aleminin ve coğrafyasının mihenk taşı olacaktır. Kırşehir Ansiklopedisi tarihe ışık tutacaktır. Kırşehir sevdası dilde olmaz, bu sevdayı eyleme geçirmek gerekiyor. Bu eseri hazırlayan ekip olarak bu aşkla, bu sevdayla yola çıktık. Bazı eserler, duvarın tuğlaları gibi birikerek ortaya çıkar. Biz de bu tuğlaları ve birikimlerimizi birleştirerek 3 binden fazla maddesi olan büyük bir eseri oluşturmak için çalışıyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Eser tamamlanınca Kırşehir’in altın tarihini herkes daha iyi öğrenecek.”

Prof. Dr. Erol Ülgen ve Kırşehirli şair Aynur Saydam da ansiklopediyle ilgili bir sunum yaptı.