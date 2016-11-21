Kırşehir asri mezarlık inşaatı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, asri mezarlık projesi inşaatına başlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, cenaze defin işlemleri ve mezarlık ziyaretlerinin modern, düzenli ve dini inançlara yakışır biçimde yapılması için Kırşehir’in önemli bir ihtiyacı olan asri mezarlık inşaatının kısa sürede bitirileceğini kaydetti.

Mezarlığın, Boztepe Yolu’nda etaplar halinde, içerisinde, cami, gasilhane, taziye evi, yönetim binası, çeşmeler ve mermer atölyelerinin de yer alacağını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

“İlk etap da idari binamız, morglarımız, taziye evlerimiz olacak ve 400 mezar hazır olacak. 100 kişilikte şehitliğimiz olacak. Yıllar içerisinde ihtiyaca göre büyütülecek projemiz yaklaşık 200 dönüm alan içerisine yerleşmiş durumda. Sonra ki etaplarda camimiz diğer tesislerimiz inşallah yapılacak. Hedefimiz ilk etapı önümüzdeki yıl bitirip defin işlemlerine başlamaktır. Asri Mezarlığımızın çevre duvarını, güvenlik kulübesini, idari binasını ve 400 lahit mezarı da yapacağız.”