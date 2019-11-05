Kırşehir Basın Konseyi'nden kurum ziyaretleri
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Basın Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'i ziyaret etti.
Kırşehir Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, ziyarette konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, Kırşehir'deki ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik yapılan meslek edindirme çalışmaları ve üretilen ürünlerle ilgili bilgi verdi.
Gümüş, ceza infaz kurumlarındaki ürünlerin satışının esnafı olumsuz etkilememesi için hassas davrandıklarını ifade etti.
Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin ise Kırşehir'in yararına olan çalışmalarda her zaman destek sağlayacaklarını vurguladı.
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