Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 8 yılda 81 proje ve 469 milyon liralık yatırımla kentin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Evi’nde düzenlenen toplantıda Bahçeci, 2009-2017 yılları arasında yapılan çalışma ve hayata geçirilen projelerle ilgili Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi.

Sunum eşliğinde belediye hizmetlerini anlatan Bahçeci, her kesimden insanı bilgilendirmek için çalışmalarını anlattıklarını ifade etti.

Dev projelerle Kırşehir’in makus talihini değiştirdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“8 yıldır yaptığımız sunumlara bu yıl da devam ediyoruz. Çeşitli kademelere yaptığımız hizmetleri anlatacağız. Hepimizin ortak amacı bu şehre hizmet etmek ve Kırşehir’de hizmet çıtasını en üst seviyelere çıkarmak. 2009’da göreve geldiğimizde ilk olarak bu şehrin sorunlarını çözmeye çalıştık. Şehrimizin sorunlarını çözüme kavuşturduktan sonra Anadolu’nun en yaşanabilir şehri yapmak için her alanda proje ürettik. Yaptığımız her proje, şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tuttu. Sosyal, kültürel, çevre, trafik ve temizlik alanlarında Kırşehir’de büyük ve önemli adımlar attık. Yaptığımız dev projelerle Kırşehir artık geleceğine koşuyor.”

Kırşehir yıllarca çekişmeler ve dedikodularla uğraşmaktan ileri gidemediğine işaret eden Bahçeci, “Kırşehir’de hiçbir kesimi ayırt etmeden onları kucaklayarak projelerimizi hayata geçirdik. Altyapıdan üstyapıya, yollarından, parklarına, Ahi Evran-ı Veli Külliyesine kadar Kırşehir’in bütün ihtiyaçlarını ele aldık. Projeleri yapmaya devam edeceğiz. 8 yılda 81 proje ve 469 milyon liralık yatırımla Kırşehir’in çehresini değiştirdik.” ifadelerini kullandı.