Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

– “13 ana proje ile belediye çalışmalarına başladık ama biz şu ana kadar 81 proje gerçekleştirdik. İnşallah 2019 yılına kadar projelerimizi bitirmiş olacağız”

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, planladıkları projeleri 2019 yılına kadar bitirmiş olacaklarını söyledi.

Başkan Bahçeci, Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, görevde bulundukları son 8 yılda yapılan belediye hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Görevi devraldıkları 2009 ile şimdiki Kırşehir arasında çok ciddi fark olduğunu aktaran Bahçeci, kentte yaşayan vatandaşların kendilerinden beklentileri olduğunu ve bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bahçeci, şunları kaydetti:

“13 ana proje ile belediye çalışmalarına başladık ama biz şu ana kadar 81 proje gerçekleştirdik. İnşallah 2019 yılına kadar projelerimizi bitirmiş olacağız. Kırşehir halkının beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. İnşallah, bu beklentilere layık olmaya, sizlerin verdiği oyu en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz, gayret de ediyoruz. Görev süremiz içerisinde yaptığımız ve yapacağımız icraatlar her zaman kentin daha yaşanabilir olması içindir.”