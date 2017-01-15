Kırşehir Belediye Spor Kulübü seozun açılışı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü, 13 branşta hizmet verdiği yeni sezonu açtı.

Belediyeden yapılan yazılıaçıklamaya göre, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sporcular ve antrenörlerin katıldığı açılış töreni tenis kortu alanında yapıldı.

Bahçeci, törende yaptığı konuşmada, belediye spor kulüplerinin 2017 yılı sezon açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, belediye olarak 13 branşta spora destek verdiklerini belirtti.

Özellikle futbol dışındaki alanlardaki faaliyetlerin artmasından mutlu olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Belediye olarak 8 yıldır spor ailemize yeni branşlar ve yeni sporcular katarak yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni branşlarda yine faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Gençlerimizin hayatında sporun yer almasının geleceğimiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarını spora getiren ailelere teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 başarılarla geçer. Bütün takımlarımızdan birer kupa ve madalya bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Farklı branşlarda kulüplerimizin de birbiri ile kaynaşması, bir araya gelmesi, birbirini tanıması, sohbet etmesi, bilgi ve deneyim aktarması son derece önemli. Organizasyonu yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”