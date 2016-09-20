Kırşehir Belediyesi 36 branşta kurs açacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Gençlik Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ile mahalle konaklarında kış döneminde 36 branşta kurs açılacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, yetişkin ve gençlerin kış dönemini verimli geçirmeleri için 2013 yılından bu yana çeşitli branşlarda beceri kursları düzenlediklerini hatılattı.

Bu yıl ki kış dönemi kursalarına kayıtların başladığını ve isteklilerin 7 Ekim tarihlerine kadar kurs merkezlerine başvurabileceklerini belirten Behçeci, şunları kaydetti:

“Aile Yaşam Merkezimiz ve Gençlik Merkezimizde faaliyet gösteren kurs, seminer ve kulüp faaliyetlerine yoğun ilgi var. Kış döneminde de bu kurs ve etkinlikleri devam ettirerek gençlerimizin ve yetişkinlerimizin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Gençlerin, yetişkinlerin ve hanımların sosyal, eğitsel, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak kurslarımız devam edecektir. Belediye Gençlik Merkezi, Aile Yaşam Merkezi ile Kervansaray ve Bahçelievler Mahalle Konakları Kurs Merkezlerinde, gitar, THM Korosu, okuma yazma, diksiyon, kuranı kerim, iğne oyası, çocuk gelişimi, yağlı resim, İngilizce, zumba, suzenli, kurdele nakışı gibi 36 branşta kurs verilecek.”