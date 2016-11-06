Kırşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehir merkezini sağlıklı bir alt yapıya kavuşturmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kentin önemli sorunu olan alt yapının yenilenmesine yönelik çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü vurgulayarak, çalışmalar sırasında çevreye verilen rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan sabır beklediklerini kaydetti.

Kent merkezinin alt yapı sisteminin modern teknolojik gelişmelere uygun yenilenmesi gerektiğini aktaran Bahçeci, “Kırşehir Belediyesi olarak şehir merkezindeki tüm kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve içme suyu şebekesini, yaşadığımız yüzyılın teknolojik yeniliklerine uygun sistemler kullanarak yenilemeye başladık.” ifadelerini kullandı.