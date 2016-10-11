Kırşehir Belediyesi aşure dağıttı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Bahçeci, Cacabey Meydanında kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure ikram ederek bir süre sohbet etti.

Aşure dağıtımının ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeci, Muharrem ayı ve aşure günlerinin Türk-İslam geleneğindeki yerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Bahçeci, “İnsanlık tarihinin birçok önemli hadisesi Muharrem ayının onuncu günü meydana gelmiştir. Kırşehirli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Muharrem ayını kutluyorum. Çok bereketli bir aydayız. İnşallah bu ayın feyzinden ve bereketinden hepimiz faydalanırız. Biz de Kırşehir belediyesi olarak aşure ikram ettik. Bu bereket ayının hayır getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.