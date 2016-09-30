Kırşehir Belediyesi istişare toplantısı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentteki ana caddelerden başlamak üzere tek yön uygulamasına geçeceklerini söyledi.

Belediye Sosyal Tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, gazete, televizyon ve ajansların temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Bahçeci, bu tür toplantıları yapmalarındaki amacın şehrin sorunlarına birlikte çözüm bulmak ve oluşan birlik ve beraberlik ortamını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Bahçeci, su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve jeotermal hatlarının yenilendiğini ifade ederek, bu yılın sonunda çalışmaları bitirerek yollara asfalt atmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altyapı çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Su, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik hatları bir arada elde geçiriliyor. İki yıldır bu altyapı çalışmalarını planlıyorduk. Jeotermal hatları da 30 yıl önce yapılmış. O da hızlı bir şekilde değiştiriliyor. 23 ekimde jeotermal çalışmaları bitecek. Su ile ilgili çalışmalarımız hemen hemen bitti. Abone bağlantılarını da koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Sene sonunda inşallah bu çalışmalar komple bitmiş olacak. Bu arda yollar da ciddi mana da bozuldu. Jeotermal, su, kanalizasyon ve elektrik hatlarının bittiği yerlerde hızlı bir şekilde asfaltlarını yapacağız. Cadde ve sokak düzenleme projemiz devam ediyor. Ona önümüzdeki yıl başlayacağız. Bu arada da toz ve çamurdan kurtulmak adına geçici bir asfaltlama çalışması yapacağız.”

Araçların yollara park etmesi nedeniyle ciddi manada trafik sorunu yaşandığını dile getiren Bahçeci, otoparklar ve yollara yapılacak kısa park yerleriyle sorunu aşmayı amaçladıklarını, cadde ve sokaklarda tek yön uygulamasına geçeceklerini aktardı.

Bahçeci, cadde ve sokak düzenlemesi projesi hazırlıklarının devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Cadde ve sokak düzenleme projemizle bu sorunları da ele alacağız. Bu konuda ulaşım plan hazırlıklarımız devam ediyor. Toplu taşıma sistemine geçeceğiz. Şehir merkezinde araç parkını azaltacağız. Sağlı sollu her yer araba. Gelişmemiş ülkelerin görüntüsü. Park yapmanın maliyetinin çok yüksek olduğu ama otopark alternatiflerinin olduğu kısa park cepleri şeklinde bir sistem kuracağız. Amacımız, araç kullananların otopark sistemine abone olduğu bir yapı kurmak. Buna mutlaka geçmemiz lazım. Otopark kullanma alışkanlığını kazandıramazsak trafik problemini çözemeyiz. Belli yollarda tek yön uygulaması yapacağız. Terme, Ankara ve Lise caddeleri ilerleyen zamanda mutlaka tek yöne dönüşmesi lazım.”