Kırşehir Belediyesi sporcularının başarısı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi sporcuları, Bursa'da düzenlenen tenis turnuvasından 5 madalya ile döndü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediyesi tenisçileri, Bursa'da düzenlenen 12 yaş tenis müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Kırşehir'in spor faaliyetlerindeki başarısının artarak devam edeceğini belirtti.
Her yaştan bireyin spor yapması gerektiğini, sağlıklı yaşam için de bunun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Millet olarak geleceğe umutla bakabilmenin tek yolu çocuklarını ve gençlerini doğru yetiştirmekten geçer. Kırşehir Belediyesi olarak bu anlamda çocuklarımızın ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi adına onları spora teşvik ediyoruz. Tenis branşı da çocuklarımızın karakterinin oluşmasında, özgüven kazanılmasında ve ani karar verebilme yeteneklerinin artmasında nicelikli ve nitelikli bir spordur. Tenis sporunu yapan çocuklarımızın aileleri de bu konuda çok şanslılar. Kırşehir Belediyesi sporcularından Musa Dadalı 1. olarak altın madalya, Atilla Berke Yılmaz 2. olarak gümüş madalya, Kayra Bartu Tekdoğan, Ela Naz Kızılırmak, Mehmet Kocamış 3. olarak bronz madalya kazandı. Gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
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