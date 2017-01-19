Kırşehir Belediyesinde “Ak Masa” hizmetleri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “AK Masa” iletişim servisinde alınan taleplerin yüzde 98’inin çözümlendiğini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, “AK Masa” iletişim servisinin vatandaşların meselelerine hızlı ve somut çözümler üretmek amacıyla hizmet verdiğini ifade ederek, işlemin tamamlanmasının ardından başvuru sahiplerinden teyit alındığını ifade etti.

Telefon veya elektronik mail yoluyla gelen günlük arıza ve taleplerin kayıt altına alınarak işlem yapıldığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“2009 yılı itibari ile talepleri ve sorunları kayıt altına alarak bizlere ulaştıran ‘AK Masa’ çalışmalarına 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor. 2009 -2016 yılı içerisinde toplam 56 bin 539 talep kayıta alınarak, bunun yüzde 98’i zamanında çözümlendi. Taleplerin geri kalan yüzde 2’lik kısmı ise planlanarak yapısal nedenlerden dolayı 2017 yılı planlamasına alınmıştır. Her geçen gün şikayetleri en aza indiriyoruz. Kırşehir’i değiştirme yolundaki çabalarımızın olumlu şekilde vatandaşlarımızdan bizlere yansıtılması gurur vericidir. AK Masa’nın başarı oranı geçmiş yıllardan bu zamana kadar yüzde 98 oranında yükseldi.”