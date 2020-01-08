Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediyesi'nde işte çıkarma furyası olacağı duyumu aldıklarını söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklama yapan Kendirli, Kırşehir Belediyesi'ne yeni personel alınmasına rağmen bazı sözleşmeli personelin işten çıkarıldığını öne sürdü.

Yeni işten çıkarmalarla ilgili hazırlık yapıldığı duyumlarını aldıklarını belirten Kendirli, "1200'e yakın belediyede çalışan var. Bir işten çıkarma furyası daha yapıldığını öğreniyoruz. İnşallah böyle bir hatayı yapmazlar. En az 400-500 şirket personeli çalışan kardeşimizi işten çıkartmak adına bir hazırlık yaptıklarını duyuyoruz. İnşallah bundan vazgeçerler. 29 arkadaşımız gibi bunları da bu kış günü işsiz bırakmazlar." dedi.

Belediye yönetiminin, maaş ödeyemez durumda olduklarını açıklamalarına rağmen 47 kişiyi işe aldığını dile getiren Kendirli, "Sayın Selahattin Ekicioğlu, '29 kişiyi işten çıkarmadık, sadece sözleşmelerini yenilemedik' demeyle çocuk bile kandıramazsın. Bizim dönemimizde 40 tane belediye başkan yardımcımız varmış. 'Belediye başkan yardımcısı maaşı ödüyormuşuz' diye söyledi. Ben isim vererek söyleyeceğim, sizin döneminizde alınan 3 ismi soracağım, Fatih Ekici, Fatih Aslan ve özel kalem müdürü Nazım Köksal. Belediye başkan yardımcısı mı özel kalem müdürü mü? Maaşı 8 bin 380 lira. Asgari ücretin kaç katı? Bizim dönemimizde en fazla maaşı alan sözleşmeli bir veteriner, maaşı da 6 bin 270 lira. Diğerlerinin ücreti daha da düşük." şeklinde konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun 70 milyon lira borç ödeyerek, 50 milyon liralık yatırım yaptığını söylediği vurgulayan Kendirli, şöyle devam etti:

"Seçilmiş milletvekili olarak Kırşehir halkı adına soruyorum, 50 milyon liraya 2 Neşet Ertaş Kültür Merkezi, 3 tane pazar yeri, İkizarası Kent Park'ın iki katı park, 3 otogar, asfalt demek. Belediye meclisi üyelerimiz soruyor, 'kaldırım yaptım' diyor. Bu para hepimizin parası. Bunun hesabını hep birlikte sayın Ekicioğlu'ndan soralım. Kaç metre kaldırım, nereye yeni bir Kent Park, pazar yeri yapmış, kültür merkezi gibi bir eser yapmış, bize hesabını versin. 50 milyon liranın hesabını bu millete versin. Kuru lafla bu milleti uyutacağını sanmasın."