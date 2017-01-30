Kırşehir Belediyesi'nden kan bağışı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi personeli Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla hareket eden Türk Kızılay’ı tırının Cacabey Meydanında kan toplama kampanyası kapsamında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve belediye personeli kan verdi.

Kan bağışı bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeci, 125 belediye personelinin, Kızılay’ın kan verme çağrısına cevap vermek için kan verdiğini söyledi.

Kızılay’ın ülkenin güzide kuruluşlarından biri olduğunu ve yurt içinde ve yurt dışında önemli hizmetlere imza attığını belirten Bahçeci, “Cacabey Meydanı’ndaki kan alma aracında 125 arkadaşımızla belediye olarak Kızılay’a destek veriyoruz. Çalışanlarımız hepsi gönüllü olarak kampanyaya destek verdi. Kızılay düzenli olarak kampanyalar düzenliyor. Kırşehirli hemşehrilerimize bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Kızılay kan ihtiyacına her zaman destek olmalıyız.” dedi.