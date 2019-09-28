Kırşehir Belediyesinden kentin girişine Atatürk posteri
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi, Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki şehirler arası otobüs terminalinin bulunduğu kavşağa 12 metre yükseliğinde Atatürk posteri astı.
Kentin Kırıkkale istikametinden giriş noktasına demir konstroksiyonlar üzerine oturtulan platforma branda giydirme yapılarak oluşturulan Atatürk posteri, kısa sürede Kırşehir'deki bir çok vatandaş tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin girişine konulan Atatürk posterinin 12 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi.
Kırşehir'deki ve kara yolunu kullanan vatandaşlar tarafından sosyal medyada çok fazla paylaşılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ekicioğlu, "Cacabey Meydanına 'Ozanlar tablosu' ile Kentpark'ın girişinde bulunan 'Kurtuluş Mücadelesi Kadınları' tablolarını hazırlayan İzmirli ressam Turgut Kahraman, Kırşehir'e hediye olarak bu Atatürk posterini hazırladı. Kentin girişine demir konstroksiyonlar üzerine oturtulan platforma branda giydirme yapılarak oluşturulan Atatürk posteri, gayet güzel oldu. Hazırlanması ve o alana yerleştirilmesi yaklaşık 1 hafta sürdü, vinç yardımıyla asıldı. Ressam sanatçımıza hediyesi ve bu güzel çalışması için teşekkür ederiz." dedi.
-
Taşseten ailesinin mutlu günü
-
ODTÜ'den “Çöp Topla-Koş” etkinliği
-
Kırşehir Belediyesinden kentin girişine Atatürk posteri
-
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
-
Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi
-
Üniversite öğrencilerine uyum eğitimi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.