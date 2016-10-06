Kırşehir Belediyesinden yapılandırma uyarısı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, yeniden yapılandırmayla emlak, ilan, reklam, su ve çevre temizliği vergisinin kanun kapsamına girdiğini belirtti.

Kamuoyunda borçların yapılandırması olarak da bilinen “yapılandırma yasası”nın yürürlüğe girdiğini anımsatan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayan kanunla yeniden yapılandırılan borçların faizlerinde büyük indirime gidiliyor. Farklı taksit ve vade seçeneklerinin bulunduğu yapılandırma planıyla vergi ve su borcu bulunan vatandaşlar, kendilerine en uygun taksit ve vade seçeneğinden faydalanabilecek. İki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Borçların faizlerinde ciddi indirime gidilmektedir. Yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ekim 2016 tarihi, mesai bitimine kadar Kırşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.”

Bahçeci, başvuruda bulunan borçluların bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri, ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerini belirtti.