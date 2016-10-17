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Kırşehir Belediyesinin park çalışmaları

17 Ekim 2016 Pazartesi, 17:24
Kırşehir Belediyesinin park çalışmaları

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezinde yapılan park sayısının 70’e yaklaştığını belirtti.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 yılından bugüne irili ufaklı 50 park yaptıklarını, ayrıca mevcut 16 parkın revize edilerek vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Halkın vakit geçirebileceği yeni alanlar kazandırmaya devam edeceklerini ifade eren Bahçeci, “Önümüzdeki yıl Güzler Evcil Hayvan Parkı, Tabiat Parkı ve Şelale Park hizmete girecek. Bunların yanında yeni park alanı oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Dönemimiz bittiğinde Kırşehir’deki kişi başına düşen yeşil alan 10 kat daha artmış olacak. Hemşehrilerimiz en iyisine layıktır.” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci  Kırşehir

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