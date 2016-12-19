Kırşehir Belediyesinin temizlik çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, temiz bir kent için mücadele ettiklerini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki 14 Mahallenin temizliğinin belediye ekiplerince yapıldığını, 2 vardiya halinde çalışılarak günlük 150 ton çöpün katı atık bertaraf tesisinde imha edildiğini bildirdi.

20 kişilik temizlik ekibiyle kenar Mahallelerden merkeze doğru periyodik temizliklerin sürdüğünü ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

“Gelişi güzel ve zamansız şekilde çevreye bırakılan atıklar konusunda belediye olarak kimseye göz yummuyoruz. Zaman zaman gelişi güzel çöpler atılıyor. Biz hepsini tespit ediyoruz. Kim olursa olsun bunlara göz yummuyoruz ve yummayacağız. İlgili birimimiz, tespit ettiğinde en yüksek para cezasını kesiyor. Biz vatandaşlarımızdan çevreye çöp döken bir aracı ve zamansız çıkartılan çöpleri gördüklerinde hemen belediyemizi aramalarını istiyoruz. Biz de hemen gidip anında gereğini yapalım. Hiç kimse çevreyi kirletemez ve buna da hakkı yok.”