Kırşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkları
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oluşturulan yeni otoparklar ile kentte trafik sorununun çözüleceğini bildirdi.
Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla oluşturdukları yeni ücretsiz otopark alanlarını kısa sürede hizmete sunacaklarını belirtti.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yanında ve eski Kız Meslek Lisesi arazisinin oto park olarak kullanıma açıldığını, Ahi Evran Külliyesi yanındaki alanın da oto park olarak kullanıma sunulacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de trafik sorunu her geçen gün artıyor. Belediye olarak otopark sorununa köklü çözümler üretmek için çalışmalarımızı yaptık. Şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması konusunda önemli adımlar atarak, belediyeye ve kamuya ait kullanılmayan alanları açık otopark alanı olarak düzenleyip, ücretsiz kullanıma sunduk. Açık otopark çalışmaları kapsamında eski Kız Meslek Lisesi arazisine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkasındaki bölgeye otopark yapıldı. Ahi Evran Külliyesi yanındaki alan da otopark oluyor. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla araçlarını ücretsiz park edebilirler. Yapılan çalışmalarımızı vatandaşımız takdirle karşılıyor. Belediyemize ait yeraltı otoparkları da şu an kullanılmakta. Yapacağımız yeni projelerin hepsinin altında da yeraltı otoparklarımız bulunacak."
-
Kırşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkları
-
Rektör Karakaya'ya ziyaret
-
Aksaray'da otomobil vince çarptı: 1 ölü
-
Kırıkkale'de Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı
-
Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
-
XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]