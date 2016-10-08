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Kırşehir Belediyesinin üstyapı çalışmaları

08 Ekim 2016 Cumartesi, 17:35
Kırşehir Belediyesinin üst yapı çalışmaları

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bazı cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı nedeniyle bozulan ve yıpranan yolları asfalt yamayla tamir ettiklerini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yama asfalt yapmasının ardından yolların tekrar açıldığını aktaran Bahçeci, “Özellikle altyapısı bitmiş ve aciliyet gerektiren bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yollarda yama asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Her zaman olduğu gibi bu konuda da hedefimiz Kırşehir’i yaşanabilir, modern bir şehir yapmak.” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci

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