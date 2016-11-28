Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Doğan, bu göreve yeniden seçildi.

Aşıkpaşa Spor Salonu’nda yapılan Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel ve Mali Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda açılış ve yoklamanın ardından mali bütçe onaylanarak kabul edildi. Birlik yönetim ve denetim raporları okundu. Sandıkların kurulmasıyla, Kırşehir merkez ve ilçelerinden gelen 804 delege oy kullandı.

Seçimlerde mevcut başkan Erol Doğan ve Ali kaya aday oldu. Doğan, 441 delegenin desteğini alarak yeniden bakan seçildi. Kaya ise 360 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.