Kırşehir EMITT fuarında tanıtılacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek EMITT’e, Ahiler Kalkınma Ajansının katkılarıyla Kırşehir Valiliği ve Belediye Başkanlığınca açılacak stantlarla katılım gösterileceği belirtildi.

Bu fuarla Kırşehir’in sahip olduğu turizm değerlerinin tanıtılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Cacabey Gökbilim Medresesi, dünyada höyük şeklinde yapılan ilk ve tek müze olan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi, Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu’nun denizi olarak bilinen Hirfanlı Baraj Gölü, Yeraltı Şehirleri ve kaplıcalarıyla, kültür, inanç, sağlık ve doğa turizmine hitap eden ilimiz bir destinasyon olarak turizm profesyonelleriyle buluşacaktır. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi konseptinin uygulanacağı standımıza led ekran yerleştirilerek ilimizin sahip olduğu değerlerin tanıtım videolarının sunumu ile yöresel lezzetlerimiz, kentte ait turistik değer taşıyan oniks hediyelik eşyaları ile tuzdan yapılan çeşitli hediyelik eşyaların tanıtımının yapılması ve çeşitli tanıtım materyallerinin dağıtılması sağlanacaktır. Fuar alanı içinde belirlenen bir sahnede Kırşehir türküleri, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunca seslendirilecek.”