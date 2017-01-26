Kırşehir EMITT'te stant açtı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valiliği ve Belediyesi 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) stant açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, EMITT’te Ahiler Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesince ortak açılan stantta kentin tarihi, kültürel ve termal turizminin tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ahi Evran-ı Veli Külliyesi’nin konsept olarak uygulandığı stantlarımızda, yöresel ürünlerimiz, konuklarımıza ikram edilirken hediyelik eşya satışları da yapılmaktadır. Kurulan ekranlarda Kırşehir’in sahip olduğu değerlerin tanıtım ve videolarının sunumunun yapıldığı standımızda Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu tarafından Kırşehir türkülerinden örnekler veriliyor. Konuklara en iyi şekilde tanıtılması için hazırlanan standımızda broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görseller sergileniyor. “