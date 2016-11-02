Ana Sayfa   >   Genel   >   Kırşehir Emniyet Müdürü Akyüz görevine başladı

Kırşehir Emniyet Müdürü Akyüz görevine başladı

02 Kasım 2016 Çarşamba, 19:55
Kırşehir Emniyet Müdürü Akyüz görevine başladı

Benzer Konular

sehit-astsubaya-son-gorev-56b611dbca2d4
Şehit astsubaya son görev
dogu-karadenize-510-bin-arap-turist-gelmesini-56b067301ef8d
Doğu Karadeniz’e 510 bin Arap turist gelmesini…
21-donem-cocuk-meclisi-gorev-basinda-5683be1bb047c
21. Dönem Çocuk Meclisi görev başında

KIRŞEHİR (AA) – Resmi Gazete’de yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne atanan İsmail Hakkı Akyüz’ün yeni görevine başladığı bildirildi.

İl Emniyet Müdülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akyüz’ün, görevini eski Kırşehir Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül’den devraldığı belirtildi.

Açıklamada, “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte iken İl Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne atanan İsmail Hakkı Akyüz, 31 Ekim’de görevine başladı. Akyüz’ü, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Sıtkı Akgül, makamında İsmail Hakkı Akyüz’e görevi devretti.” ifadelerine yer verildi.

görev Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet