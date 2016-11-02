Kırşehir Emniyet Müdürü Akyüz görevine başladı
KIRŞEHİR (AA) – Resmi Gazete’de yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne atanan İsmail Hakkı Akyüz’ün yeni görevine başladığı bildirildi.
İl Emniyet Müdülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akyüz’ün, görevini eski Kırşehir Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül’den devraldığı belirtildi.
Açıklamada, “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte iken İl Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne atanan İsmail Hakkı Akyüz, 31 Ekim’de görevine başladı. Akyüz’ü, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Sıtkı Akgül, makamında İsmail Hakkı Akyüz’e görevi devretti.” ifadelerine yer verildi.