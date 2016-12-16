Kırşehir İl Güreş Şampiyonası

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, okullar arası küçükler, yıldızlar ve gençler İl Güreş Şampiyonası düzenledi.

Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, 64 sporcu grekoromen, 70 sporcu ise serbest dalda derece yapabilmek için mücadele etti.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, il genelinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Müsabakaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü İdris Şahin, Okul Sporları İl Temsilcisi Ali İhsan Çelik ve antrenörler tarafından sporculara madalyaları ve başarı belgeleri verildi.