Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, il genelinde yatırımcı kuruluşların programlarında yer alan 294 projeden 222’sinin tamamlandığını söyledi.

Şentürk, Valilik Salonu’ndaki 2017 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kırşehir genelinde yürütülmekte olan 294 projenin toplam maliyetinin 1 milyar 321 milyon lira olduğunu belirtti.

Projelerin tamamlanma oranının yüzde 75,51 olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

“İlimiz yatırımcı kuruluşlarının, İl Özel İdaresi de dahil olmak üzere programlarında yer alan 294 projeden 222’si tamamlandı. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 631 milyon lira harcama yapılmış olup, 2016 yılında bu projelere yılbaşı ödeneği olarak 180 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Toplam 294 projeden 62 tanesi devam etmekte, 10 adet projeye de henüz başlanmamıştır.”

Bu yılın yatırımlar için başarılı geçeceğine inandığını vurgulayan Şentürk, “2015 yılında 261 projeden 168 tanesi tamamlanırken, 2016 yılında 294 projeden 222’si tamamlanmıştır. Bu veriler ele alındığında, 2016 yılı ilimiz yatırımları açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Her sene bir önceki seneyi geçmek durumundayız. 2017 yılı ülkemiz ve ilimiz açısından başarılarla dolu bir yıl olacaktır. 2017 yılının ilimiz için daha verimli geçmesi için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız.” dedi.

Vali Şentürk’ün konuşmasının ardından kurum ve kuruluşlar Kırşehir’deki yatırımların gelişimiyle ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Halil Tan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.