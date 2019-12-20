Kırşehir Jandarma Komutanı Kuran ve Emniyet Müdürü Türesin, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve Emniyet Müdürü Murat Türesin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albay Kuran, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı", spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" fotoğrafları için oy verdi.
Kuran, her kategorideki fotoğrafları güzel ve anlamlı bulduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" fotoğraflarını tercih etti.
Türesin, fotoğrafları birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu ifade ederek, AA muhabirlerini emeklerinden dolayı kutladı.
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