Kırşehir, jeotermal sağlık merkezi olmayı hedefliyor

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal projesiyle Kırşehir’e 2-3 saat mesafedeki yaklaşık 8 milyon nüfusa sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Rektör Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, YÖK’ün “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nde, AEÜ’nün jeotermal ve kalkınma alanında pilot üniversite seçildiğini hatırlattı.

Pilot üniversite seçilmeden önce 4 proje hazırlayarak YÖK’e sunduklarını belirten Karakaya, bunlardan birisinin, Kırşehir’i Türkiye’de tek sağlıklı yaşam merkezine dönüştürecek entegre jeotermal kompleks projesi olduğunu ifade etti.

Jeotermal ile ilgili çalışmalarının çok önceden başladığını anlatan Karakaya, 300 yataklı planlanan ve ilk etapta 100 yataklı olarak inşaatına başlanan jeotermal kaynaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatının devam ettiğini vurguladı.

Rektör Karakaya, şöyle konuştu:

“Şu anda hizmet alımıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde günlük ayakta 250 hasta döngüsü var. Yapacağımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 100 yataklı olacak. 150 yatağa çıkarılabilir şekilde projesini yaptık. Bu hastaneyi etkin olarak çalıştırdığımızda yüzde 60 hastası il dışından gelecek. Kırşehir’e 2-3 saat mesafede yaklaşık 8 milyonluk nüfus var. Jeotermal, bölgemizde tek başımıza yarıştığımız bir alan. Ankara ve Kayseri metropollerinde yok. Çevre illerde çok belirgin değil. Talep arttıkça yatak sayısını ilavelerle 300 yatağa çıkarma potansiyelimiz var. Projesi buna müsait şekilde hazırlandı. 300 yatağa çıkarıldığında da günlük 500-600 kişi Kırşehir’deki bu imkandan faydalanabilecek.”

Kırşehir’in jeotermal potansiyelini YÖK’teki toplantıda anlattığını ve olumlu görüş bildirildiğini aktaran Karakaya, uluslararası standartta hizmet verebilecek sağlıklı yaşam merkezi halinde bir kompleks kurmak istediklerini söyledi.

Karakaya, bu konudaki projeyi YÖK’te savunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Dikkate değer bulundu. Başarabileceğimize inanıyorum. Bunun içerisine sağlık turizmini katabiliriz. Uluslararası kapılar açabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü yapı içerisinde bir sağlık merkezi olabilmesi için tamamlayıcı tıp kompleksinin de olması gerekiyor. Bununla ilgili Tıp Fakültemiz projesini hazırladı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu destekleyecek tamamlayıcı tıp projemizin içeriği de hazır. Önümüzdeki günlerde Kalkınma Bakanlığında tartışmaya açacağız.”