Kırşehir Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Şeker Fabrikası, şeker alım kampanyasını başlattı.

Fabrika yerleşkesinde düzenlenen alım kampanyası töreninde konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, bölgeden 1 milyon tona yakın pancar üretildiğini belirtti.

Şentürk, üretimin yaklaşık 400 bin tonunun Kırşehir Şeker Fabrikası’nda işlendiğini belirterek, geri kalan kısmının da başta Çorum olmak üzere diğer fabrikalara gönderildiğini söyledi.

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın kar eden bir tesis olduğunu ifade eden Şentürk, “Eğer fabrika devlette kalacaksa kapasitesinin mutlaka artırılması, iki katına çıkarılması gerekir. Kota sıkıntısı bu şekilde aşılmalı. Satılacaksa da alanlar kapasitesini artırmalı. Hangisi olursa kabulümüzdür.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kırşehir Şeker Fabrikası’nda ilk pancar alımı gerçekleştirildi.