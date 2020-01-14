Kırşehir Şeker Fabrikası'na 30 milyon liralık yeni yatırım
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, özelleştirmeden sonra fabrikaya 30 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını bildirdi.
Erence, fabrika binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın 2018 yılında özelleştirildiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren personel çıkarmadıklarını, daha çok kişiyi işe aldıklarını belirtti.
İlk yılı fabrikanın mevcut imkanlarıyla tamamladıklarını ifade eden Erence, 2019 yılından itibaren performans ve kaliteyi artırıcı yatırımlara yöneldiklerini vurguladı.
Yeni yatırımlarla günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 700 tona kadar çıkardıklarını anlatan Erence, şöyle konuştu:
"Fabrika modernizasyonu ve şeker fabrikasının iyileştirilmesi kapsamında 2019 yılında 30 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Kapasiteyi artırıcı, kalite değerlerini yükseltici yatırımlarımız oldu. Biz devralmadan önce günlerce arızaların olduğu dönemler olmuş. Bu sene hiç durmadan, arıza vermeden kampanyayı da tamamladık. Bu seneki yeni yatırımlarla 5 yıl sonra fabrikanın pancar işleme kapasitesini günde 8 bin tona çıkaracağız. Sahada ekilen pancarı da iki katına çıkmış olarak göreceğiz. Yani herkesin istediği kadar pancarı kota olarak dağıtmış olacağız."
– "Uluslararası şirketlere satıyoruz"
Erence, kendi kotaları olan yaklaşık 8 bin 500 ton şekeri ürettikten sonra ihracata dayalı ürünlere yöneldiklerine vurgu yaparak, "Biz şekeri, Pepsi, Coca-Cola, Haribo'ya veriyoruz. Uluslararası şirketlere satıyoruz. Bu şirketler herkesten şeker almıyor. Fabrikaları denetletip çıkan ürünü kontrol ettikten sonra yurt dışına götürüyorlar. Onun da biyolojik dahil olmak üzere bütün analizlerini yapıyor, uygun olanı alıyorlar. Çok kaliteli şeker ürettiğimiz için uluslararası kurumsal şirketlere satıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kırşehir Şeker Fabrikası'na 30 milyon liralık yeni yatırım
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