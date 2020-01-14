Kırşehir SGK binası yeni yerine taşındı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz'den kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.
Yeni hizmet binasını gezerek, personellerle görüşen Akın, yeni binanın vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yenilendiğini aktardı.
SGK'nin vatandaşların tamamını ilgilendiren işlemlerin yürütüldüğü önemli kurumlardan birisi olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Sürekli değişen ve artan ihtiyaçlara karşı toplumu güvence altına alarak sosyal güvenlik hizmeti sunan kurumumuz özveri ile işlemleri yürütmektedir. Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerin tamamından en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken yasal altyapıyı oluşturmaktadır. İl Müdürlüğümüz de yeni ve modern binasında gelen talep ve sorunlara daha hızlı şekilde çözüm üretilecektir. Yeni binanın kente hayırlı olmasını temenni ediyor, kurum çalışanlara kolaylıklar diliyorum."
Vali Akın, işlem yaptıran vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
-
Koyulhisar'da yaban hayvanları için yem kampanyası başlatıldı
-
Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
-
Kırşehir SGK binası yeni yerine taşındı
-
Kayseri'de çocuk parkını yakan şüpheliler bidondaki parmak izinden yakalandı
-
Suşehri'nde “Minik kalpler ısınıyor” projesi
-
Hükümlülere iş makineleri operatörlüğü eğitimi verilecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.